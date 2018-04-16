اللجنة الإعلامية لبرامج شهر رمضان بالحركة الإسلامية تنظم الملتقى الرابع للرسالة الإعلامية

الخرطوم 16-4-2018م (سونا) - دعت الدكتورة رجاء حسن خليفة نائب الأمين العام للحركة الاسلامية السودانية رئيس اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان بالحركة ، قادة الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والاذاعية وكتاب الاعمدة والاعلاميين لممارسة أكبر قدر ممكن من المسئولية الشخصية في إستباق الخيرات خلال شهر رمضان المعظم بمزيد من التقوى وإشاعة روح التكافل والتوادد والتراحم وتزكية النفس وأغتنام الطاعات.

وقالت د. رجاء لدى مخاطبتها الملتقي الرابع للرسالة الاعلامية خلال شهر رمضان الذي نظمته اللجنة الإعلامية للشهر الفضيل المنبثقة من اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان المعظم للعام 1439هـ بحضور قادة الأجهزة الإعلامية ومديري القنوات الفضائية والاذاعية ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة ورواد الإعلام الرقمي وعدد من قيادات الحركة الاسلامية وقطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني وجمع غفير من الاعلاميين والصحفيين ، إنه يجب التركيز على تعهد القرآن الكريم وتلاوته وقراءته بالصورة الصحيحة مبينة أن الحركة الاسلامية السودانية لها رسالة ومشروع واضح مشددة على أن يكون الاعلاميين خلال شهر رمضان المعظم سفراء للتقوى والقيم الفاضلة والقدوة الحسنة في أماكن عملهم وسكنهم.

وثمنت نائب الأمين العام للحركة الاسلامية توجيهات الدولة بعدم إقامة وتنظيم الافطارات الجماعية داخل الصالات بل الذهاب بها إلى أطراف المدن ومشاركة المحتاجين والفقراء هذه الإفطارات موضحة أن توجيه الحركة لكل قياداتها ومنسوبيها بالخروج بإفطاراتهم للشارع العام ومشاركتها مع عامة الناس موجهة بجعل شهر رمضان موسماً للدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى لحفظ الوطن والامة من كل مكروه وبأن يصلح الله أحوال الناس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها الشيخ بابكر، أمين الإعلام والتوثيق بالحركة الاسلامية رئيس اللجنة الاعلامية لبرامج شهر رمضان أنهم درجو على إقامة ملتقى الرسالة الاعلامية لشهر رمضان بصورة راتبة تجديداً للعهد مع الحركة وترسيخاً لقيم ومبادئ الدين والاخلاق ونشرها تحت شعار (فاستبقوا الخيرات) برعاية كريمة من الامين العام للحركة.

وأضافت د.مها الشيخ أن الملتقى يهدف لتشارك هموم الرسالة الاعلامية مع الوسط الاعلامي ضمن سلسلة من الترتيبات لانفاذ الخطة الاعلامية للحركة خلال شهر رمضان وتنفيذ محتواها موضحة أن الملتقى سبقته لقاءات عدة للأمين العام للحركة الاسلامية بقيادات الاجهزة الاعلامية نظمتها اللجنة الاعلامية بحضور الامين العام للحركة الاسلامية لتأكيد تحمل المسئولية والتنسيق المستمر لبث الرسائل التي تساعد على الطاعات وإشاعة التراحم والتكافل في المجتمع وتعهد القرآن الكريم وتلاوته ومدارسته مبينة أن الخطة الاعلامية للحركة الاسلامية خلال شهر رمضان تتميز بالسعة فى الرسالة وتنوعها والسعة في المواعين وتعدد المقاصد والاهداف ولا تقتصر على الرسائل الدعوية فقط وإنما تمتد لترسيخ القيم الاجتماعية والمعاني السامية والدعوة إلى معاني العمل والإنتاج مبينة أن النسبة البرامجية ستكون أكبر هذا العام إتساقا مع هذا التوجه الضروري .

وأشارت رئيسة اللجنة الإعلامية لتميز برامج اللجنة هذا العام أيضا بسعة المواعين الإعلامية موضحة الاعتماد على آليات تنفيذ متعددة في الأجهزة الإعلامية المختلفة مسموعة ومرئية ومقروءة اتحادية وولائية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة التنسيق الجيد بين الجهات الراعية والمنفذة للرسائل الاعلامية الذي يؤسس للدور المرتقب والمنتظر من الاجهزة الإعلامية خلال شهر رمضان مثمنة التعاون المثمر البناء بين الجهات الراعية والممولة للإنتاج والجهات المنفذة.

وعلى صعيد متصل أوضح الدكتور ياسر الفادني نائب رئيس اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان أمين الامانة الاجتماعية بالحركة الاسلامية أن اللجنة تفرعت منها لجان للعمل الاداري والاعلامي والقوافل الدعوية والعمل الطوعي والمنظمات والشباب والطلاب والمرأة مؤكدا ان اللجنة العليا عقدت عدة اجتماعات ناقشت فيها خطط وتقارير هذه اللجان الفرعية مستعرضا الخطة العامة للجنة العليا مبيناً أنها ترتكز بشكل أساسي على تعهد القرآن الكريم وتمكين القيم الاسلامية وتعظيم روح التكافل والتراحم في المجتمع وتنفيذ برامج ثقافية واجتماعية ورياضية وحملات لاصحاح البيئة وصيانة المؤسسات الدعوية والمساجد مع التركيز على محاور معاش الناس والدعوة والفكر والثقافة والاستخدام الامثل للفضاء الرقمي مؤكدا أن هذه الخطط والبرامج سيتم تنفيذها في الفترة من الاول من رمضان وحتى التاسع عشر منه ليتفرغ الناس بعد ذلك للعشرة الاواخر وما يتخللها من عبادات.

وقدم الدكتور إبراهيم الصديق عضو اللجنة الإعلامية ورقة بعنوان (المحتوى البرامجي للقنوات والإذاعات والصحف والإعلام الشبكي الرقمي الإلكتروني والمبادرات النوعية الخاصة بأمانة الاعلام والتوثيق بالحركة) مبيناً أن الموجهات العامة للمحتوى هي موجهات الحركة الاسلامية في حسن استقبال شهر رمضان وتعزيز رسالة الحركة والاهتمام بالعضوية وتوظيف الاجهزة الاعلامية لتكون رأس الرمح في التعبير عن هذه الرسائل.

وأضاف د. إبراهيم الصديق أن الرسائل الاعلامية للحركة خلال شهر رمضان شاملة تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والدعوية .

وشرح الصديق شعار الشهر ومقاصد مسابقة جائزة الشهيد عبد القادرعلي للفن الرسالي والإعلام وقدم بعض المشاعل التي أعدتها أمانة الإعلام والتوثيق بالحركة الإسلامية لتبث خلال الشهر الكريم.

وفي ختام الملتقى أدار الحضور نقاشاً مستفيضاً حول الورقة العلمية والخطط والبرامج المعدة للرسائل الاعلامية وقدموا مداخلات ثرة وبناءة حيث ردت عليها الدكتورة مها الشيخ بابكر أمين الإعلام والتوثيق بالحركة الإسلامية رئيس اللجنة الاعلامية لبرامج شهر رمضان بمزيد من الشرح والايضاحات والاضاءات والتفصيل.

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