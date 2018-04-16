رئيس القضاء يستقبل الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان

الخرطوم 16-4-2018م(سونا)- استقبل مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم السيد ارستيد نونوسي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان وذلك في اطار زيارته للبلاد وولايته بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 29/27 المعني بالمساعدات التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان و الذي تم تجديده بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 63/36/2017 .

و عبر رئيس القضاء عن شكره للزيارة مؤكداً على استقلالية القضاء السوداني ونزاهته مبديا إستعداد السلطة القضائية للتعاون مع الخبير المستقل لاداء مهمته خاصة في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للقضاء.