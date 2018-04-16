النائب الأول لرئيس الجمهورية يسجل زيارة مفاجئة لمخازن السكر

الخرطوم في 16-4- 2018م(سونا) - سجل النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح زيارة مفاجئة لمخازن شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية برفقة رؤساء القطاعات الوزارية ووزراء كل من المالية والتخطيط الاقتصادي ، التجارة ، الصناعة ومجلس الوزراء حيث إطمأن علي موقف انتاج السكر في البلاد.

وقال الفريق دكتور محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريحات صحفية إن المتوفر الان من السكر وما سيتم استيراده سيكفي حاجة البلاد من الاستهلاك حتي مطلع العام المقبل .

وأعلن عن طرح الكميات الموجودة من السكر في مخازن الشركات الوطنية علي مراكز البيع المخفض بالعاصمة والولايات والتعاونيات والنقابات وذلك للمحافظة علي استقرار السلعة وتخفيض أسعارها .

وأضاف قائلا " الكميات الموجودة في مخازن الشركات الوطنية ستسهم في خفض أسعار السكر بالأسواق".

من جانبه اوضح الأستاذ حاتم السر وزير التجارة ان الكميات المتوفرة من السكر تكفي حاجة البلاد حتى نهاية العام الجاري مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتوزيع هذه السلعة عبر القنوات الرسمية وذلك منعا للمضاربات في الأسواق وحفاظا علي إستقرار سعر السلعة وأضاف أن هناك وفرة حقيقية للسكر من الانتاج المحلي والمستورد .

وفي ذات السياق قال الدكتور عبده داؤود وزير الدولة بوزارة الصناعة إن زيارة النائب الأول والوفد المرافق له لمخازن السكر تأتي للإطمئنان علي كمية الانتاج وإستعداد الشركات الوطنية للدخول في الموسم الجديد ، مبينا أن انتاج هذا الموسم أعلى من انتاج الموسم السابق وأوضح أن الكميات المنتجة من المصانع الوطنية تكفي حاجة البلاد خلال شهر رمضان وما بعده بأسعار معقولة.

وأعلن ان وزارته ستطرح اكثر من 2 مليون جوال خلال اليومين القادمين بما يسهم في خفض الأسعار بالسوق.

وقال يحي محمد يوسف العضو المنتدب المكلف بشركة سكر كنانة في تصريحات صحفية إن المنتج من السكر في مخازن الشركة يبلغ 2 مليون جوال زنة 50 كيلو فيما يبلغ المنتج من السكر زنة 10 كيلو مليون و 500 ألف جوال .

وابان ان كل هذه الكميات موزعة في مخازن الشركة في بحري والصحافة وموقع الشركة بالطائف وربك والأبيض وقال إن شركته أوفت بكل الطلبيات التي وردت إليها من وزارة الصناعة للولايات والقوات النظامية في حدود مليون و 500 ألف جوال وبدأ السحب منها منذ الخميس الماضي مبينا أن شركته تبيع في ولاية الخرطوم بسعر 805 جنيه للجوال زنة 50 كيلو.

وتوقع العضو المنتدب بشركة سكر كنانة أن تقوم الشركة هذا العام بإنتاج 6 ملايين و 400 ألف جوال سكر.

من جانبه قال المصباح أحمد علي مدير شركة السكر السودانية إن الكميات الموجودة من السكر في مخازن الشركة تبلغ أكثر من 3 ملايين جوال سكر مبينا ان كميات السكر الموجودة في مخازن الشركة بالولايات تبلغ 153 ألف و629 طنا.

إلي ذلك أوضح المهندس يوسف علي عبدالكريم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان الإتحاد سيعمل على توزيع 745 ألف جوال سكر بأسعار معقولة للعاملين في كل انحاء السودان خلال الفترة المقبلة مشيرا الى الإنجازات التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية في توزيع سلة البركة وسلة الشتاء للعاملين والتي تم خلالها توزيع 735 ألف جوال سكر بأسعار تركيزية.