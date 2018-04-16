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أخبار محلية - سياسية

إتحاد الصحفيين العرب يدين الهجوم الثلاثي الغربي على الأراضي السورية

التاريخ : 16-04-2018 - 02:21:00 مساءً
القاهرة 16-4-2018م (أ ش أ ) - أصدر اتحاد الصحفيين العرب بيانا أدان فيه الهجوم الثلاثى الغربى على الاراضى السورية .
وجاء فى نص البيان (تابع اتحاد الصحفيين العرب بقلق بالغ الهجوم الثلاثي الغربي على الأراضي السورية فجر السبت 14- 4-2018 م مستهدفة مراكز بحثية علمية سورية ومواقع عسكرية ويطالب بإجراء تحقيق دولي سريع في هذا الشأن) .
ويعبّر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه الكامل مع اتحاد الصحفيين السوريين والشعب السوري ضد هذا العدوان دون إنتظار نتائج زيارة مبعوثي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للغوطة .
إن اتحاد الصحفيين العرب يدعو المجتمع الدولي والدول الكبري لتحمل مسئولياتها للتوصل إلى حل سلمي للازمة السورية وحقن دماء أبناء الشعب السوري وإستعادة السيادة ووحدة الأراضي السورية .
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