إتحاد الصحفيين العرب يدين الهجوم الثلاثي الغربي على الأراضي السورية

القاهرة 16-4-2018م (أ ش أ ) - أصدر اتحاد الصحفيين العرب بيانا أدان فيه الهجوم الثلاثى الغربى على الاراضى السورية .

وجاء فى نص البيان (تابع اتحاد الصحفيين العرب بقلق بالغ الهجوم الثلاثي الغربي على الأراضي السورية فجر السبت 14- 4-2018 م مستهدفة مراكز بحثية علمية سورية ومواقع عسكرية ويطالب بإجراء تحقيق دولي سريع في هذا الشأن) .

ويعبّر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه الكامل مع اتحاد الصحفيين السوريين والشعب السوري ضد هذا العدوان دون إنتظار نتائج زيارة مبعوثي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للغوطة .

إن اتحاد الصحفيين العرب يدعو المجتمع الدولي والدول الكبري لتحمل مسئولياتها للتوصل إلى حل سلمي للازمة السورية وحقن دماء أبناء الشعب السوري وإستعادة السيادة ووحدة الأراضي السورية .

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