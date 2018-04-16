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أخبار محلية - سياسية

موسى يبحث مع أمين مجلس أحزاب الوحدة الوطنية سبل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني

التاريخ : 16-04-2018 - 03:06:00 مساءً
الخرطوم فى 16-4-2018م (سونا) - بحث موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية، مع الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم سبل انفاذ مخرجات الحوار الوطني ومطلوبات المرحلة المقبلة، واعداد الدستور الدائم.
وقال عبود جابر فى تصريحات صحفية ان الحوار الوطني وضع خارطة طريق واضحة لافتا الى ان هناك قضايا ومطلوبات تعمل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على التحاور حولها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب جهود اضافية لتعزيز الحقوق والواجبات، داعيا الممانعين للعودة إلى حضن الوطن للتفاكر والتشاور للوصول إلى الدستور الدائم.
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