وزير الدولة بالخارجية يلتقي السفير الياباني

الخرطوم 16-4-2018م(سونا) التقى السيد محمد عبد الله إدريس وزير الدولة للخارجية بسعادة السفير شينجي يورباياشي سفير اليابان لدى السودان.وثمن السيد وزير الدولة خلال اللقاء التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية والتعاون الياباني المستمر مع السودان في مجالات التنمية ذات الأولوية والتي تشمل مجالات الزراعة والحاجات الانسانية الأساسية ومشروعات بناء السلام

وجدد السيد وزير الدولة تأكيده للسفير الياباني على تقديم كافة العون والمساعدة له عملاً بالتوجيه الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عند استلامه أوراق اعتماد السفير الياباني يورباياشي مؤخراً

كما أشار السفير الياباني إلى عزم اليابان على الاستمرار في دعم السودان والتعاون بين البلدين وحث الجهات اليابانية لزيادة استثماراتها في السودان نظراً للموارد الاقتصادية الهائلة للسودان وفي ضوء الاجواء الايجابية التي تلت رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية وهو ذات الوعد الذي قطعه السيد السفيرالياباني لفخامة السيد رئيس الجمهورية

كما وعد السيد السفير الياباني بالمساهمة في المجالات التي أوصى بها السيد وزير الدولة والتي تشمل إنشاء وتوسيع عمل مراكز التدريب المهني بولايات جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور وذلك لمساهمة هذه المراكز المباشر في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج في المجتمع ضمن مشروعات بناء السلام ،كما أنها تعطي العائدين من الحركات المسلحة وغيرهم الأمل في مستقبل أفضل فضلاً عن مساهمتها في حسن استغلال الموارد الطبيعية الغنية بهذه الولايات خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وغير ذلك

وقد تعهد الجانبان بالمضى قدماً في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، بما في ذلك متابعة تنفيذ توصيات دورات التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية والتي عقدت آخرها بالخرطوم في يناير 2018 م المنصرم. كما تعهدا بزيادة وتيرة التواصل على المستوى السياسي بين البلدين.

وقد تعهد الجانب الياباني بتلبية الدعوة التي وجهها السيد وزير الخارجية لرصيفه الياباني لزيارة البلاد في أقرب وقت