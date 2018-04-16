مساعد رئيس الجمهورية يقف على مشاريع الاتحاد الوطني للشباب السوداني

الخرطوم 16-4- 2018/(سونا) -

اطلع مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ موسى محمد أحمد على مشاريع وخطط استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري علاء الدين محمد المدير العام لمشاريع استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني الذي أوضح فى تصريحات صحفية ان اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين مشاريع استقرار الشباب وصندوق تنمية وإعمار شرق السودان.

وقال علاء الدين إنه اطلع مساعد الرئيس على الخطط والبرامج التي تستهدف محاربة البطالة لزيادة الإنتاج في المشاريع.