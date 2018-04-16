والي الخرطوم يعلن إنشاء المجالس التشريعية المحلية في الأيام المقبلة

الخرطوم 16-4-2018 (سونا) -

أعلن الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم عن إنشاء المجالس التشريعية المحلية بولاية الخرطوم في الأيام المقبلة.

وقال الوالي في البيان الذي قدمه امام مجلس الولايات حول اداء الولاية للعام 2017 م سنجعل فرص أكبر للمشاركين في الحوار الوطني في هذه المجالس ، مجدداً تمسكهم بالحوار ومخرجاته.

وأعلن الوالي عن افتتاح كبري الدباسين بنهاية هذا العام والذي وصل العمل فيه الى 70%.

وأكد اهمية ايجاد سياسة قومية لضبط الهجرة لولاية الخرطوم من الريف ومن الولايات، مشيراً إلى دور مجلس الولايات في هذه السياسة.

وأشار إلى تكدس الأجانب في ولاية الخرطوم، الذي يؤثر على الحياة في الولاية وبصورة اكبر على الخارطة الأمنية، قائلاً إن الأجانب ملف قومي ويجب أن تكون هناك سياسة لمعالجة الوجود الاجنبي

وحيا والى الخرطوم الأجهزة الأمنية والشرطية وجهودها في تأمين ولاية الخرطوم، مضيفاً أنها اكثر العواصم أمنا.

وقال إن مراكز البيع المخفض فرضها الواقع وانها ضرورة وان اثرها واضح وكبير على الأسعار، مشيراً إلى دور الإعلام في القضاء على التعدي على الشوارع، قائلاً لدينا جهاز لحماية الأراضي وازالة المخالفات، مضيفاً أن هذا الجهاز سيفرض هيبة الدولة.