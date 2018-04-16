برلماني: الأسباب التي أدت للهجرة من الريف والولايات لولاية الخرطوم مازالت قائمة

الخرطوم 16-4-2018 (سونا) - قال الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر عضو مجلس الولايات عن ولاية شمال كردفان إن غياب الحكم المحلي سبب أساسي في اختلال الحكم.

وأوضح في مداخلته في جلسة مجلس الولايات اليوم برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم رئيس المجلس أن الاسباب التي ادت للهجرة من الريف والولايات لولاية الخرطوم مازالت قائمة، مضيفاً أن هذه الهجرة تحتاج لدراسة وتقويم من كل الولايات حتي تحصل هجرة عكسية وانه ينبغى أن تتغير جواذب الاقامة في الخرطوم، قائلاً إن العبء الثقيل يقع على ولاية الخرطوم في ادارة العمل وان حكومة ولاية الخرطوم هي الحكومة الحقيقية لكل السودان وانه اذا صلحت ولاية الخرطوم صلح السودان.

وأوضح أن الحكومة المحلية ضرورة للدولة وانه كل مانزلت الحكومة للقاعدة بسلطاتها كل ما ارتاحت الدولة والولاية، مؤكداً اهمية ان تكون الاختصاصات مختلفة على حسب طبيعة كل ولاية او ان تتساوى كل الولايات في طبيعة العبء الواقع على ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الحكم المحلي في السودان فيه مشكلة وفي ولاية الخرطوم خاصة.