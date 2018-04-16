رئيس المجلس الوطني ورئيس رابطة من أجل القدس يبحثان تطوارات القضية الفلسطينية

الخرطوم 16-4-2018 (سونا) - بحث البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني مع الأستاذ حميد بن عبدالله الأحمر، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس رابطة من أجل القدس اليوم بمكتبه، بحث قضية القدس والتطورات التي شهدتها مؤخرا وسبل مساندة القضية الفلسطينية واوضاع الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس المجلس الوطني التزام السودان بدعم القضية الفلسطينية، مشيرا الى أنها إحدى القضايا التى تهم الأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها، وأمن على تكوين رابطة البرلمانيين من أجل القدس بالسودان.

من جانبه؛ استعرض حميد الأوضاع في فلسطين والتآمر على حقوقهم، وكشف عن نية الرابطة لتكوين رابطة البرلمانيين من أجل القدس بالسودان؛ والتى اختير لها الهادي محمد علي، عضو المجلس الوطني،

وثمن الأحمر دور السودان حكومة وشعبا فى مناصرة الشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية والإقليمية .

قال إن السودان سيكون مركزا للقارة الأفريقية لإدارة الرابطة من أجل التواصل الدائم مع الأعضاء، مبينا أنهم بصدد تكوين رابطة فى كل من شرق آسيا ، تركيا وأمريكا.