مجلس الولايات يجيز بالإجماع تقرير أداء ولاية الخرطوم للعام 2017

الخرطوم 16-4-2018م (سونا) - أجاز مجلس الولايات بالاجماع التام تقرير أداء ولاية الخرطوم للعام 2017 الذي تلاه أمام المجلس الفريق أول مهندس مستشار ركن عبدالرحيم محمد حسين والي الولاية.

و تضمن التقرير الأداء بالولاية وخطتها الهادفة لإحداث نقلة حقيقية في كل المناحي بجانب مجهودات الولاية في برنامج الحكومة الذكية التي تهدف لمعاملات النافدة الواحدة التي ستختصر الكثير من الجهد والوقت والمال.

ووصف الوالي مجلس الولايات بالملاذ للولايات وصوتها لدى الحكومة الاتحادية وطلب أن تمنح ولاية الخرطوم خصوصية في التعامل ويخصص لها جُعل وفير من قسمة الموارد على المستوى الاتحادي وأن توضع لها اعتمادات مالية باسم العاصمة القومية حتى تقابل التزاماتها الكثيرة إذا أنها الولاية المضيافة لكل أبناء السودان وهي العاصمة القومية.

وأكد الوالي أن خطة الولاية الإستراتيجية ربما تأخذ وقتا لكنها ستؤتي ثمارا دائمة وتنمية عميقة وحقيقية.

وذكر الوالي أن خدمات الناس أولوية قصوى لا مناص من بذل كل الجهود لتحقيقها ولخصوصية ولاية الخرطوم وولفت إلى أن المياه والنظافة والتعليم ومعاش الناس كلها نصب أعين حكومته.

واستعرض الوالي قضايا الأمن وتنمية الريف وتخريط الأراضي الزراعية وقضايا التعليم ومشروعات الرعاية الاجتماعية والمجلس الأعلي للدعوة والإرشاد وقضايا الأمن بمختلف أشكالها بالنسبة لمواطن الولاية.

