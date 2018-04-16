المدير العام لجهاز الامن:البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من بناء السلام وتحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة‎

الفاشر ــ مليط 16ـ4ـ2018م (سونا) - اكد المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق ركن مهندس صلاح عبد الله ( قوش) أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من مراحل بناء السلام وتحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة ،مشيرا الى أن منهج الحوار الذي ابتدره رئيس الجمهورية سيستمر من اجل معالجة كافة القضايا .

وقال قوش لدى مخاطبته اليوم لقاء الفعاليات السياسية والاجتماعية بمحلية مليط بولاية شمال دارفور بمناسبة الاحتفال بافتتاح مباني جهاز الامن بالمحلية إن قضية دارفور تم تداولها والمزايدة بها من اجل النيل من استقلال السودان وسيادته ووحدة اراضيه، مجددا عزم الحكومة وتمسكها بمعالجة كافة القضايا الوطنية والتعاطي مع الآخر بالحوار والتفاوض .

واشار الى أن حملة محاربة الفساد الاداري والمالي التي تجري حاليا تجيء في اطار تعزيز الحكم الراشد وتأكيد الشفافية واتاحة الفرص لجميع المواطنين من اجل ممارسة حقوقهم واداء واجباتهم، مؤكدا أن اولويات ومتطلبات المرحلة القادمة هي المضي في بناء مؤسسات الدولة وزيادة فعاليتها .

وشدد قوش في كلمته على ضرورة المضي في اجراءات الضبط والسيطرة على التفلت من قبل ضعاف النفوس الذين قال انهم يسعون لانتهاك اعراض الناس وسلب ممتلكاتهم، معلنا استمرارية الدولة في عملية جمع السلاح بالبلاد، مشيرا إلى أن الاجهزة الامنية ستكون بالمرصاد لاي انحرفات وستضرب عليها بيد من حديد .

واضاف قوش " ان المعيار الحقيقي في التقدم هو الكفاءة والهمة ونظافة اليد واللسان "، مشيدا بما تحقق من الامن والاستقرار بولاية شمال دارفور و بتفاعل وحدات جهاز الامن الذين قال انهم يؤدون دورهم التفاعلي مع المجتمع بشكل جيد، داعيا مواطني مليط إلى الاهتمام بالتعليم والتعايش السلمي بين كافة مكونات المحلية.

واكد والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم أن الولاية تنعم بالامن والاستقرار في جميع محلياتها وان حركة المواطنين والقوافل التجارية انتظمت كافة ارجاء الولاية.

وقال ابراهيم إن معالجة آثار الحرب هي واحدة من اولويات الحكومة في المرحلة القادمة، مضيفا أن عملية جمع السلاح مستمرة برغم انها قطعت شوطا كبيرا داعيا الى رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع والاهتمام بقضايا النازحين وقضايا التنمية .

واعلن الوالي أن معالجة قضية مياه الشرب وانشاء طريق الفاشر مليط المالحة وشبكة كهرباء المدينة قطع شوطا بعيدا، وامتدح عبد الواحد يوسف الدور المتعاظم لجهاز الامن والمخابرات الوطني وانجازاته الكبيرة بالولاية وقال ان ما تم من امن واستقرار بالولاية بفضل مجهودات جهاز الامن والمخابرات الوطني والاجهزة الامنية الاخرى ، وقال إن ولاية شمال دارفور مؤمنة بفضل اجهزتها الامنية واضاف ان افتتاح الوحدة الامنية بمليط يعد اضافة حقيقية لمسيرة الامن والاستقرار .

من جانبه اكد معتمد محلية مليط العميد شرطة عبدالكريم يعقوب أن المحلية تعافت من كافة الاختلالات الامنية، مشيرا الى ان الامن والاستقرار باتا يمثلان السمة الاساسية، مطالبا بتفعيل نقطة مليط الجمركية خلال المرحلة المقبلة وتسهيل حركة التجارة مع ليبيا بحسب قرار رئيس الجمهورية، محييا كل الادارات الاهلية ومكونات المحلية التي شاركت في اللقاء.



