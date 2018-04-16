قوش : لا تراجع عن تنفيذ قرارات جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد‎

الفاشر 16ـ4ــ2018م (سونا) - أكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مهندس صلاح عبد الله محمد (قوش) مجددا أن لا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ قرارات الدولة الرامية الى جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيرا في ذلك الى الخطة المتكاملة لمواصلة تنفيذ حملة جمع السلاح ومحاربة كافة الظواهر السالبة؛ والتى قال إنها ستتم بالتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق والتعاون مع المواطنين، حتى يسود السلام والاستقرار بالبلاد .

واستعرض قوش خلال اللقاء التنويري بقاعة الدكتور مجذوب الخليفة بالفاشر الذي ضم الفعاليات السياسية والمجتمعية وقيادات الأجهزة التنفيذية الأمنية والعسكرية والشرطية - استعرض الوضع الإقليمى الراهن؛ بجانب الوضع الداخلي بالسودان .

وأكد قوش أن البلاد تشهد أكبر قدر من الأمن والاستقرار وأنها بدأت تتعافى من الحروبات والصراعات الداخلية بفضل مجهودات القوات النظامية المختلفة، مبشرا بإنزال مخرجات الحوار الوطنى، بخاصة في ما يلى الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد، علاوة على إحكام الاتفاق السياسي بين القوى السياسية المختلفة.

وأشار إلى أن الوطن العربى والأفريقي يمران بصراعات وتكتلات؛ الأمر الذى يكلف الدولة الكثير من الجهود تجاه تعزيز الوحدة الوطنية، وقال إن الحكومة تولي قضية الاقتصاد اهتماما واسعا وتسعى لمعالجة مشاكلها فى القريب العاجل عبر التخطيط السليم والمتابعة المستمرة وتفعيل الأدوار الرقابية، و مكافحة التهريب للسلع وتوظيف الموارد بالطريقة المثلى.

وجدد قوش جاهزية جهاز الأمن فى تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ودعم عملية السلام المجتمعى عبر التخطيط والمتابعة، وأضاف إن الإرهاب يعد المهدد الأول والرئيسى للأمن القومي، مشيرا الى السياسة المتبعة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية ؛ عبر المضي في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، معلنا عن موقف السودان المتوازن والحيادي فى التعامل مع عدد من الدول و عدم الانحياز الى أي طرف من أطراف الصراعات العربية والأفريقية وتحسين العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار .

ولفت والي ولاية شمال دارفور الأستاذ عبدالواحد يوسف إبراهيم الى استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وأن الولاية تشهد تعافيا كبيرا بفضل مجهودات الأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية، مشيرا الى خطة حكومة الولاية فى معالجة آثار الحرب ودعم المصالحات المجتمعية وبناء السلام، مشيدا بالفعاليات المجتمعية المختلفة فى إسناد حكومة الولاية لتحقيق الأمن والاستقرار.