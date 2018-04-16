بدء مفاوضات غير رسمية بين الحكومة و الحركات المسلحة ببرلين

الخرطوم 16 -4 -2018م(سونا) - بدأت اليوم بالعاصمة الألمانية برلين المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة و الحركات المسلحة؛ بحضور رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السيد جيرمايا مامابولو والمبعوث الألماني للسودان وجنوب السودان، وكذلك مستشار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان جوليان سيمكوك .

ورأس وفد الحكومة د/ أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، د/ محمد المختار حسن حسين والسيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور والأستاذ عوض الجيد البشير والسفير بدر الدين عبد الله سفير السودان بألمانيا والمستشار إبراهيم عثمان.

وحضر من جانب الحركات رئيس حركة العدل والمساواة د/ جبريل إبراهيم؛ ووفد مكون من أربعة أعضاء و رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي.

وأكد السيد جورج شميدت رئيس الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الألمانية - لدى مخاطبته اليوم ببرلين الجلسة الافتتاحية للمفاوضات غير الرسميه بين الحكومة و الحركات المسلحة التي تستضيفها دولة ألمانيا - أكد أهمية التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق لاستمرار التفاوض بين الأطراف لاستكمال السلام في السودان .

وأكد رئيس بعثة اليوناميد السيد جيرمايا مامابولو أهمية الجلوس لإنهاء معاناة إنسان دارفور والتوصل إلى سلام، مبينا أن اليوناميد تقلص وجودها باتجاه إنهاء هذا الوجود فى دارفور، مما يقتضي التسريع بإكمال السلام.

وأكد دكتور أمين حسن عمر التزام السودان بالمضي قدما لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ونبه إلى أهمية عنصر الوقت لارتباط ذلك مع الحوار حول الدستور واستحقاقات إعداد الإطار القانونى لانتخابات 2020م.

وأكد د/ جبريل حول رغبتهم فى التوصل لسلام عادل يحل قضايا النازحين واللاجئين، فيما أبدى مناوي رغبته في التوصل إلى سلام دائم وعادل بدارفور .

وتمت مشاورات ثنائية منفردة بين المبعوثين والوفود بناء على مقترحات مبدئية تقدم بها المبعوثون وتقرر أن يستمر التشاور حولها فى اليوم الثاني من أعمال هذه الجولة .