رئيس الجمهورية يشهد ختام تمرينات درع الخليج

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رأس الخير 16 - 4 - 2018 م ( موفد سونا) شهد رئيس الجمهورية المشير عمر أحمد البشير ختام تمرينات درع الخليج المسترك -1 بمنطقة راس الخير بمدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية اليوم ضمن عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والاسلامية الذين لبوا دعوة خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشاركت وحدة من القوات الخاصة السودانية في التمارين العسكرية التي استمرت شهرا والعرض العسكري بجانب وحدات عسكرية وآليات من الدول المشاركة.

واشتمل ختام التمرينات التصدي بالذخيرة الحية للعدو ومنعه من مهاجمة مدينتين ساحليتين ودحره في عملية شاركت فيها طائرات عسكرية مقاتلة وطائرات عمودية وقوارب بحرية وإنزال قوات المظلات وتعاملت القوات المتصدية للهجوم بالاسلحة الكيمائية باستخدام أحدث تقنيات تنظيف المنطقة ونقل الجريح والمصابين.

وهدفت التمارين العسكرية المشتركة لدرع الخليج -1 الي التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والتصدي للارهاب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بجانب اظهار قوتها من خلال إعدادها وتدريبها وتقوية قدراتها القتالية التي تجعلها دائما علي أهبة الاستعداد والجاهزية للتصدي لاي عدوان علي دول المنطقة

وتشير سونا الي ان وزير الدفاع الفريق اول ركن عوض بن عوف ورئيس الأركان المشتركة الفريق اول دكتور ركن كمال عبد المعروف وعدد من قادة القوات المسلحة السودانية كانوا قد شهدوا تلك التمرينات ضمن عدد من قادة القوات المسلحة من الدول المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك - 1