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أخبار محلية - سياسية

معتمد الحصاحيصا يوجه بتهيئة بيئة العمل فى مجلس المحلية التشريعي

التاريخ : 17-04-2018 - 11:00:00 صباحاً
مدني في 17-4-2018م (سونا) - بحث الدكتور عبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ عصام مصطفى البشير رئيس مجلس المحلية التشريعي ، بحث القضايا التي تهم إنسان المحلية والترتيبات الجارية لإنعقاد جلسات المجلس وذلك بحضور الأستاذ عثمان عابدين المدير التنفيذي للمحلية .
وقال المعتمد إن مواطن المحلية ينتظر الكثير من المجلس ووجه بضرورة تهيئة بيئة العمل الملائمة للمجلس للإطلاع بدوره من حيث توفير الكوادر العاملة وكل المعينات اللازمة لتسهيل أعمال المجلس حتى يؤدى دوره المنوط به وتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات وطموحات مواطن المحلية.
وأكد المعتمد تعاون المحلية مع الجهود التي تصب في مصلحة المواطن .
من جانبه أكد رئيس المجلس على ضرورة التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لتحقيق تطلعات مواطني المحلية .
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