مساعد رئيس الجمهورية يؤكد متانة علاقات السودان مع فنزويلا

الخرطوم 17-4-2018م (سونا)- أكد مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية دكتور فيصل حسن إبراهيم متانة العلاقات بين السودان وفنزويلا وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري السفير الفنزويلي بالخرطوم انيبال ماركيز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والحزبين والتنسيق على المستويين الدولي والاقليمي .

وأوضح السفير الفنزويلي في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسبل تعزيز التعاون بين بلاده وافريقيا .

وامتدح انيبال تجربة السودان في الحوار الوطني ومحاربة الأنشطة الآحادية التي لاتعمل لصالح الشعوب وقال إنها تجربة يجدر الاستفادة منها لمصلحة الشعوب والبلدان.

وأكد انيبال أن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان والجهود المبذولة لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب تعتبر نجاحا للسودان وشعبه .

