كاشا يخاطب فاتحة أعمال الدورة السادسة للمجلس التشريعي بالولاية غداً الاربعاء

كوستي 17 - 4 - 2018م ( سونا ) - يخاطب الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي ولاية النيل الأبيض بقاعة المجلس التشريعي بربك يوم غد الأربعاء فاتحة أعمال دورة الإتعقاد السادسة لمجلس ولاية النيل الأبيض التشريعى برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس .

ويستمع المجلس لخطاب والي النيل الأبيض حول خطط وبرامج وسياسات حكومته للمرحلة المقبلة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية .

كما يقدم رئيس المجلس خطاب الدورة حول ما تحقق خلال الدورة الماضية في مجالات الرقابة والتشريع والتعبئة ومشاركات المجلس في القضايا العامة .

ووجه الاستاذ أحمد محمد عيسى الأمين العام للمجلس ، الدعوة للنواب لحضور فاتحة أعمال الدورة السادسة .

كما وجه الدعوة للأجهزة التنفيذية والسياسية والأمنية والعسكرية والشرطية والمنظمات لحضور الجلسة الافتتاحية.

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