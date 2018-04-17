مجلس حركات سلام دارفور يرحب بالحوار غير الرسمي ببرلين

الخرطوم 17-4-2018(سونا)- أكد آدم عوض أحمد القيادي بحركة تحرير السودان القيادة العامة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الحركات الموقعة على سلام دارفور تمسكهم بالخيار السلمي للتغيير في السودان مرحبا بالحوار غير الرسمي الذي انطلق ببرلين أمس بين الحكومة وحركتي مناوي والعدل والمساوة .

ودعا في تصريح لوكالة السودان للأنباء الطرفين بالجدية في مباحثات برلين للوصول لتفاهمات تنهي الصراع في الهامش واستكمال السلام وتعزيزه للحاق بالوثيقة الوطنية .

وأعرب عن أمله ان تلحق حركة عبد الواحد بمباحثات برلين الي جانب تفعيل المسار الآخر في الحوار مع الحركه الشعبيه لانهاء النزاع بصوره نهائية حتى يتجه الجميع الي التنمية ومعالجة مخلفات الحرب.

كما ثمن آدم عوض خطوة الحكومة باطلاق المعتقلين السياسيين لافتا الي ان مخرجات الحوار في محور الحريات جيده اذا تم تنفيذها .

