بكري : الحوار الوطني إنجاز سياسي غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر

الخرطوم 17-4-2018م (سونا)- قال الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي إن الحوار الوطني يعد أهم حدث شهدته البلاد مؤخرا مبينا أنه لأول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية .

وأوضح في كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء الطارئة اليوم أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء على مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها مشيرا الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار.

وقال إنه إرتكز على 3 محاور تمثلت في الحوار الوطني والحوار المجتمعي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الى أن الحوار الوطني يعد إنجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر مبينا أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها مثلت حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.

وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني على المضي قدما في إنفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.

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