نونوسى يقر بتحسن أوضاع حقوق الانسان بالسودان

الخرطوم 17-4-2018م (سونا) -قال الخبير المستقل لحقوق الانسان ارستيد نونوسي إن هناك تحسنا في أوضاع حقوق الانسان بالسودان ولكن هنك تحديات حاثا الحكومة ببذل كافة الجهود لمعالجتها قبل صدور تقريره المقبل.

وأكد الخبير المستقبل عقب لقائه اليوم بالخرطوم رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحاجة لتقديم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي والشركاء من أجل النهوض بأوضاع حقوق الانسان بالسودان مشيرا إلى دعم الامم المتحدة والشركاء للمفوضية القومية لحقوق الانسان وتمكينها من استقلاليتها .

وقال إن خطط ونوايا المفوضية لإنشاء فروع لها بالولايات خاصة دارفور أمر جيد ومهم ولابد من مواصلة العمل فيه .

وأضاف أن هناك فرصة لبذل الجهود لتحسين حقوق النسان بالسودان من أجل مصلحة المجتمع السوداني.

من جانبها قالت الأستاذة إيمان فتح الرحمن سالم رئيس المفوضية إن اللقاء بحث أوجه التعاون والتزام المفوضية وإيفائها بمطلوبات المفوض في زيارته السابقة الأمر الذي يتوافق مع المعايير الدولية وأكدت التزامهم بحماية وتعزيز ونشر ورعاية حقوق الانسان والتعريف بها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات في ظل التوجه العام للدولة في بسط الحريات، مشيرة إلى أن الخبير وعد الدعم الفني واللوجستي وإيصال مطلوباتهم للجهات الدولية المختصة مما يساعد في إكمال برامج ومشروعات المفوضية.