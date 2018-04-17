بدء أعمال ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات بالبحر الأحمر

بورتسودان 17-4-2018م(سونا) - بدأت اليوم بولاية البحر الأحمر أعمال ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الاذاعة والتلفزيون بالولايات والذي تستضيفه الولاية في دورة إنعقاده الثالثة.

وأكد والي البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى بقاعة السلام ببورتسودان، إهتمام الدولة بقطاع الإعلام لدوره الرائد في تعزيز الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي، وتشكيل الوجدان الوطني، موضحاً أهمية الملتقى في طرح ومعالجة قضايا الإعلام من خلال أوراق العمل المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام، أن الملتقى يهدف إلى رسم الصورة الكلية للإعلام، والخروج بتوصيات بناءة تخدم قضايا الإعلام، مشيدا باهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بهذا الملتقى وتبني توصياته.

من جانبها أوضحت د. فاطمة مصطفى الخليفة وزيرة الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام بولاية البحر الأحمر أن الملتقى يسعى إلى تحقيق البناء المؤسسي والإداري والفني لقطاع الإعلام، من أجل رسالة إعلامية متميزة ومواكبة لمتطلبات المرحلة.

وقال السفير ياسر خضر وكيل وزارة الإعلام إن الملتقى يعد منبرا مهما وآلية فاعلة لمعالجة قضايا الإعلام، وتطوير البرامج التي تحقق معاني الوطنية ونشر القيم الفاضلة في المجتمع، وصيانة الرأي العام وتوجيهه نحو نهضة السودان.

وستستمر مداولات الملتقى لمدة يومين.

ع و