النائب العام بالإنابة يلتقي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان

الخرطوم 17-4-2018م(سونا)- التقى مساعد أول النائب العام والنائب العام بالإنابة مولانا هشام عثمان إبراهيم بحضور عدد من رؤساء النيابات العامة بالخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوس وذلك بمباني النيابة العامة .

واستعرض مولانا هشام خلال اللقاء التطورات الدستورية التي أفضت إلى إنشاء النيابة العامة ثم صدور قانون النيابة العامة لسنة 2017م والإنجاز الذي تحقق حتى الآن متمثلا في الفاعلية والانتشار الذي إنتظم جميع الولايات مع القدرة والقابلية والكفاءة.

وأبرز سيادته دور النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وغيرها من الجرائم .

وأكد أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة وقوية لضمان تحقيق العدالة في مرحلة ما قبل المحاكمة ، مؤكدا على أهمية بناء القدرات والتدريب.

وأشاد الخبير بإنشاء النيابة العامة كجسم مستقل تمارس عملها القانوني عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات مشيرا الى ضرورة انتقال النيابة العامة لمبني منفصل عن وزارة العدل ، مؤكدا على أنه من الضروري تحقيق الاستقلالية.

وتلقي الخبير كافة الإجابات اللازمة للأسئلة التي قام بطرحها، .



