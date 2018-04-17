ياسر يوسف: الإعلام يلعب دوراً كبيراً في قضايا الوحدة الوطنية



بورتسودان 17 - 4 - 2018 م ( سونا) - قال وزير الدولة بوزار الإعلام رئيس اللجنه العليا لملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات ياسر يوسف إن تجربة الحكم الاتحادي في السودان أفرزت كثيرا من التحديات حيث تقوم الدولة بصورة مستمرة بدراستها ومراجعتها .

وأشار لدى مخاطبته ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات بمدينة بورتسودان اليوم إلى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في قضايا الوحدة الوطنية والتماسك القومي، موضحا أن وزارة الإعلام درجت على جمع أهل الاختصاص من الإعلاميين في كل عام ليتدارسوا قضاياهم ويقدموا حلولا وتوصيات للقيادة لتعينها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وشكر يوسف رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على رعايته للإعلام ولولاية البحر الأحمر لاستضافتها الملتقى .

من جانبه أكد علي أحمد حامد والي البحر الأحمر أهمية دور الإعلام ووصف رسالته بالخطيرة لجهة أنها رسالة ذات حدين، مؤكدا أن البلاد تحتاج كثيرا للإعلام الفاعل والهادف، لافتا إلى أن الأوراق التي تقدم خلال مداولات الملتقى ستفيد في تطوير العمل الإعلامي خلال المرحلة المقبلة لمواكبة التقنية المتجددة

وقال إنه كانت هناك هواجس من أن تكون القنوات الولائية خصما على القومية الوطنية لكن المادة المقدمة بها كلها تصب في خدمة تلك القضية المهمة مما نفى تلك المخاوف.

ف ع

