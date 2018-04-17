ياسر خضر: ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الاذاعة والتلفزيون فرصة ليكون الاعلام قادرا علي أداء رسالته



بورتسودان 17 - 4 - 2017م ( سونا ) - قال وكيل وزارة الإعلام السفير ياسر خضر إن انعقاد ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات يهدف إلى توفير مناخ مناسب للحوار بين الأطراف المشاركة للتداول وإصلاح حال الاعلام الولائي.

وأضاف خلال مخاطبته ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات اليوم بمدينة بورتسودان أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو ليصبح الإعلام قادرا على أداء رسالته وفاعلا في منظومة الإعلام الوطني.

وأشار إلى أن الملتقى يهتم بعدة قضايا أهمها تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والهياكل المنظمة للإعلام الولائي والارتقاء بالبنى الهندسية وتأهيلها، واستدرك قائلا: "نعلم إن الإعلاميين يعملون في ظروف غير مهيأة لكنهم اختاروا أمانة نقل الكلمة وليس أمامهم سوى خيار الاستمرار أو الانكفاء".

وتشير (سونا) إلى ان الملتقى سيختتم أعماله يوم غد الاربعاء وسيسلم توصياته للفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي .

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