المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالنيل الأبيض يناقش تقرير أداء الحزب للربع الأول

كوستي 17-4-2018 م ( سونا) - عقد المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض ، اجتماعه الدوري اليوم بقاعة أمانة الحزب بمدينة ربك، برئاسة الدكتور عبد الحميد موسى كاشا رئيس المؤتمر الوطني والي الولاية .

واستمع الاجتماع لتقرير مفصل من الدكتور صديق عبد القادر نائب رئيس الحزب بالولاية حول تقرير أداء الحزب للربع الأول للعام 2018م ، والذي شمل الأداء السياسي والتنظيمي والاجتماعي بالإضافة لانضمام عدد كبير من القيادات من أحزاب أخرى للحزب، وتطرق التقرير للطواف الإداري والتنظيمي الذي قام به الحزب على المحليات المختلفة والتوجيهات التي صدرت لترتيب هياكل الحزب بالمحليات ،

كما أشار التقرير للشراكة المميزة مع الأحزاب السياسية والتي أثمرت عن وثيقة عهد وميثاق من الأحزاب والتنظيمات السياسية تؤيد فيها ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020 .

كما استمع الاجتماع لتقرير من قطاع الطلاب حيث تمت الإشادة بالتقرير وتمت إجازته من قبل المكتب القيادي.

وفي ذات الصدد استمع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني لتقرير عن زيارة رئيس الجمهورية للولاية في بداية ابريل الحالي، حيث أشاد الاجتماع بالنجاح الكبير الذي حققته الزيارة ، وثمن المكتب القيادي جهود عضوية الحزب ومشاركتها الفاعلة في إنجاح الزيارة .

