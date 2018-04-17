كتلة أحزاب المستقبل بالهيئة التشريعية تعلن عن تكوين روابط إقليمية

الخرطوم 17-4-2018 (سونا) -

أعلنت كتلة أحزاب المستقبل بالهيئة التشريعية القومية تكوين روابط إقيلمية مع عدد من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط لتبادل الخبرات الرقابية والتشريعية للتصدي لقضايا فلسطين والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه اليوم الأستاذ متوكل محمود التيجاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني مع الأستاذ الهادي محمد علي، عضو المجلس الوطني، رئيس رابطة البرلمانيين من أجل القدس بالسودان.

وأكد متوكل جاهزية اللجنة لمناصرة القضية الفلسطينة باعتبارها قضية إنسانية دينية، مؤمنا على تكوين فروع للروابط في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي والقارة الأوروبية.

من جانبه أوضح الأستاذ الهادي محمد علي، رئيس رابطة البرلمانيين من أجل القدس بالسودان أن المبادرة تهدف إلى توعية المجتمعات الإفريقية بقضية القدس، مشيرا إلى جهود السودان في مناصرته للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية.

واستنكر المتحدثون في الاجتماع الهجمات الإسرائيلية على القدس وشعبها، مجددين تواصل الهيئة التشريعية القومية ورابطة البرلمانيات السودانيات من أجل نصرة القدس.

