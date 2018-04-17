برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد استمرار تعاونه مع السودان

الخرطوم 17-4-2018م (سونا) -

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار تعاونه مع حكومة السودان ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل تنفيذ مشروعات أمن المجتمع والاستقرار في كافة أنحاء السودان .

وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفا راماشاندران، خلال وضع حجر الأساس لمدرسة اليرموك الأساسية بنات جنوب الخرطوم، اليوم التي تمولها الوكالة الإيطالية للتنمية، إنه تعرف على كافة التحديات التي تواجه منطقة اليرموك وأن وضع حجر الأساس للمدرسة هو بداية مهمة لمشروعات أخرى تشمل مراكز تدريب مهني وتمليك وسائل إنتاج ومشاريع خاصة بالمرأة والشباب .

وقال السفير الإيطالي بالخرطوم فايريتسيو لوباسو، إن إيطاليا تستهدف المناطق التي تحتاج لبناء السلام وبناء المجتمع وإن ايطاليا ليست غريبة عن منطقة اليرموك فإنها نفذت من قبل المستشفى الإيطالي الذي يعمل بكفاءة منذ فترة، مؤكدا أن اختيار منطقة مايو باعتبارها تبعد 20 كيلو متر عن الخرطوم وتعاني في فصل الخريف وتحتاج لجسور وطرق وتعتبر مثال للتعايش السلمي وتنوع الثقافات والإثنيات .

وأكد أن المدرسة تمثل بناءً للسلام ومنعا للجريمة واستقرارا في المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تشييد مركز للشباب من أجل العمل على تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع السوداني متسامح ومتعاون في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة .

وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب إن وضع حجر الأساس لمدرسة الأساس في اليرموك إضافة حقيقية للمجتمع المحلي وأن نهضة الأمة تكون بنهضة المرأة لأنها هي التي تقود المجتمع، مؤكدا أن المبنى سيكون متعدد الطوابق بكامل ملحقاته بجانب مشاريع الأمن والاستقرار .

وعدد ممثل معتمد محلية جبل أولياء المدير التنفيذي للمحلية، الخدمات التي تفتقدها المنطقة خاصة في مجال التعليم باعتباره منطقة لجوء، مؤكدا أن بالمنطقة ثلاثة معسكرات للاجئين من دولة جنوب السودان والدول الإفريقية المجاورة وتعتبر من المناطق المتأثرة باللجوء وتحتاج لكثير من الخدمات الأساسية في التعليم والطرق والمياه والصحة .