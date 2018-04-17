قيادي الوطني بغرب كردفان يستمع لتقرير حول سير المشروعات التنموية

الفولة 17-4-2018 (سونا) - عقد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بغرب كردفان اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي الولاية رئيس الحزب وتناول الاجتماع تقارير الاداء والموجهات السابقة .

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية المهندس ابراهيم محمد احمد شمر لـ "سونا" ان المكتب القيادي استمع لتقرير عن سير المشاريع التنموية التي تنتظم الولاية قدمه الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي الولاية رئيس الحزب واكد في التقرير ان الولاية سوف تشهد خلال الايام القادمة افتتاح عدد من المشاريع التنموية التي شارفت علي الانتهاء بمشاركة وفد رفيع المستوي من المركز.

واوضح ان المكتب القيادي قد اصدر موجهات لمحاسبة كل عضو يخرج عن سير العمل التنظيمي بالحزب. كما ناقش الاجتماع سير العمل الاعلامي بالولاية والجهد الكبير الذي ظل يبذله الاعلاميين بالولاية في الفترة الماضية وقال ان المرحلة القادمة ستشهد حراك اعلامي كبير من اجل عكس المشروعات التنموية التي تنتظم الولاية .

واكد شمر ان الاجتماع القادم سوف يجيز جدول اعمال شوري الولاية التي من المقرر ان تنعقد في الشهر القادم .

