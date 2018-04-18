إنتهاء مفاوضات برلين بين الحكومة وحركتى العدل والمساواة وتحرير السودان دون إتفاق

برلين 18-4-2018م (سونا )- إنتهت مساء أمس بالمانيا المفاوضات غير الرسمية لما قبل التفاوض التى رعتها ألمانيا دون التوصل الي اتفاق بعد يومين من التداول بين الطرف الحكومى وحركتى العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة منى اركو مناوى .

وقال الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة لكن كانت الحركات مصرة على أن تفرض بعض الإشتراطات قبل التفاوض .

واوضح أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة ، كما أصروا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هى موجودة بالفعل فى إتفاقية الدوحة مما يعنى الخروج على الإتفاقية .

وأضاف أن المفاوضات شهدت تشددا من جانب الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التى قدمتها الوساطة . وقال "ويبدو أنه من الواضح أن الأخوان فى الطرف الآخر ليسوا مستعدين بعد للمضى فى شوط السلام بكل إستحقاقاته".

وكانت مفاوضات غير رسمية قد بدأت فى برلين بمبادرة ألمانية بحضور رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السيد جيرمايا مامابولو والمبعوث الالمانى للسودان وجنوب السودان وكذلك مستشار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان جوليان سيمكوك .

وقد حضر الجلسة الافتتاحية رئيس الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الألمانية السيد جورج شميدت .

وأشار الدكتور أمين حسن عمر الى أن الجهود بذلت لمحاولة التوصل الى صيغة تفاهم لبدء التفاوض فى الدوحة وعلى أساس وثيقة الدوحة، مضيفاً انه فى اليوم الأول تقدم الوسطاء بورقة حدثت فيها مفاوضات ومشاورات مع كل وفد على حده ثم طورت الورقة الى ورقة أخرى.

ورغم عدم التوصل الى إتفاق وصف د. أمين مناخ التفاوض بأنه كان مناخاً جيداً ، كما سادت روح التفاوض بروح جيدة مما عزز الأمل فى التوصل الى ورقة مشتركة يتم التوقيع عليها توطئة لمناقشة التفاوض لعملية السلام فى دارفور لتنتقل المفاوضات الى مباحثات رسمية فى الدوحة.

وكان د. أمين قد أكد فى الجلسة الإفتتاحية التزام السودان على المضى بتصميم لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .

ونبه إلى أهمية عنصر الوقت لارتباط ذلك مع الحوار حول الدستور وأستحقاقات إعداد الاطار القانونى لإنتخابات 2020م.

وقاد وفد السودان دكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور و ضم الوفد كلا من دكتور محمد المختار حسن حسين والسيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور والاستاذ عوض الجيد البشير بحضور السفير بدر الدين عبد الله سفير السودان بالمانيا والمستشار بسفارة السودان ببرلين السيد إبراهيم عثمان.

وحضر من جانب الحركات رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم ووفد مكون من أربعة أعضاء وكذلك رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.







