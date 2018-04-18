ممتاز يشارك في الملتقى التنظيمي الثاني للمؤتمر الوطني بالجزيرة السبت المقبل

مدني 18-4-2018م (سونا) - تستضيف محلية المناقل يوم السبت المقبل 20 أبريل الجاري الملتقى التنظيمي الثاني للإتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بمحليات ولاية الجزيرة بمشاركة الأستاذ حامد ممتاز رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني بالمركز وعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني بالمركز والولاية .

وكشف الأستاذ نيازي أحمد إبراهيم رئيس قطاع الإتصال التنظيمي بالولاية في تصريح لـ(سونا ) أن الملتقى دوري ويستهدف الهياكل التنظيمية على مستوى المناطق التنظيمية وأمناء الإتصال التنظيمي وأمناء شؤون العضوية ونواب رؤساء الحزب بالمحليات ورؤساء الحزب بالمحليات بغرض الوقوف على الهياكل من حيث البناء والعمل الإداري والتهيئة التنظيمية من نظام التحزيم عشرات ومئات وموقف إدخال العضوية من حيث إكتمال البيانات اللازمة إستعدادآ لإنتخابات 2020م .

وشدد نيازي على ضرورة التركيز على المؤسسية الحزبية بعيداً عن التكتلات والشلليات حتى يتعافى الحزب من الخلافات التي أضرت به .

وقطع بأهمية إحقاق المؤسسية بدلاً عن الشللية وأن الحزب بالجزيرة في أفضل حالاته بعد أن عملت قيادة الحزب بالولاية متمثلة في رئيس المؤتمر الوطني الدكتور محمد طاهر إيلا على المتابعة اللصيقة لإعمال المؤسسية عبر الكليات الشورية في كل مستويات الحزب مروراً بما تم من تكوينات المزارعين والمجالس المحلية وبسط الشورى والديمقراطية بكل شفافية ووضوح وذلك بتقديم القوي الأمين وترك الخيار للكليات الشورية بإختيار من تراه مناسبآ مما إنعكس قبولاً ورضاءً من القواعد على الحزب .

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