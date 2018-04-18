عمران يحي : حكومة الوفاق الوطني تعمل علي توفير الخدمات للمواطنين

الخرطوم 18 - 4 - 2018 م ( سونا ) - إلتقي اللواء م. عمران يحي يونس وزير الدولة بديوان الحكم الإتحادي بمكتبه صباح اليوم وفد مجلس أمناء مستشفي الشهيد ماجد كامل بالكاملين وبحث اللقاء عددا من القضايا خاصة التي تعني بتهيئة البيئة الصحية للمستشفي وتقديم الخدمات للمواطنين وبجودة عالية .

وقدم وفد مجلس الأمناء للوزير نبذة عن إنشاء المستشفي الذي قال أنه أنشئ بالجهد الذاتي والشعبي فضلا عن أنه يقدم خدمات طبية لعدد كبير من المواطنين من مناطق وقري شرق الجزيرة وتوفير المعدات الطبية وتهيئة البيئة الداخلية .

وأشارالوفد إلي أن هناك تعثرا في إستقطاب الإختصاصيين والكادرالطبي للعمل بالمستشفي ويأملون من الدولة مساعدتهم في ذلك .

وأكد الوزير للوفد أن حكومة الوفاق الوطني تعمل علي توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك وفق برنامج إصلاح الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجال الصحة والتعليم وكذلك إنفاذا لتوصيات مخرجات الحوار الوطني معلنا للوفد العمل علي تلبية طلباتهم بعد مناقشتها مع الجهات المختصة.

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