والي النيل الأبيض يخاطب فاتحة أعمال الدورة السادسة للمجلس التشريعي

كوستي 18 - 4 - 2018م ( سونا ) - أكد الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي ولاية النيل الأبيض إن ولايته تشهد إستقرارا سياسياً وأمنيا وتنمويا غير مسبوق ساهم في تحقيق الإستقرار المجتمعي والسلام الاجتماعي .

جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة المجلس التشريعي بربك اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للمجلس التشريعي بالولاية برئاسة الاستاذ إسماعيل نواي رئيس المجلس، بحضور أعضاء حكومة الولاية وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والعدلية والمنظمات الوطنية وقيادات الخدمة المدنية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية بالولاية والأجهزة الاعلامية .

وأبان كاشا أن الولاية ماضية في إنفاذ حملة جمع السلاح من المواطنين .

وأشار الى أن هنالك مشاورات تجري حالياً مع الأحزاب السياسية لتشكيل المجالس التشريعية المحلية .

وأستعرض والي النيل الأبيض الانجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية في المجالات المختلفة .

وقال إن الفترة القادمة سنعمل على التركيز في مجال التعليم وتوفير مياه الشرب النظيفة لكل المواطنين بالاضافة للاهتمام بالزراعة ورفع الانتاج والانتاجية وكهربة عدد من المشاريع الزراعية المروية وجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين الجادين للاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي .

وجدد والي النيل الأبيض إهتمام حكومته بمعاش الناس بتوفير السلع الرئيسية والاهتمام بالتمويل الأصغر والدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة .

وفي المجال المالي أكد الوالي أن حكومة الولاية أوفت بسداد الفصل الأول للعاملين بالدولة وتطبيق المنشورات المالية .

وكشف عن فصل 250 موظفا وعاملا نتيجة للتجاوزات بعد أن تم تكوين لجنة لصرف المرتبات بالأوراق الثبوتية .

وفي مجال الاستثمار أكد والي النيل الأبيض إن إفتتاح مطار كنانة الدولي سيسهم في عمليات الصادر بعد قيام المسلخ الحديث لصادرات الثروة الحيوانية،

وأشار الى أن الوزارة قامت بنزع عدد من المشروعات الاستثمارية من الجهات الاستثمارية غير الجادة . وأوضح الوالي أن هنالك عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها حالياً في مجال المياه والصحة والتعليم والكهرباء والطرق .

وتعهد سيادته بمواصلة الجهود في إنفاذ المشروعات التنموية والخدمية.

من جهته أكد الاستاذ إسماعيل نواي رئيس المجلسان هذه الدورة تأتي مواصلة للدور الرقابي والتشريعي والتعبوي للمجلس ومتابعة الأداء التنفيذي عبر اللجان المتخصصة بالمجلس وتقارير أداء الوزارات. وأستعرض رئيس المجلس أداء المجلس في الدورة السابقة بإجازة عدد من القرارات والقوانين وخطط الوزارات وتقارير المراجع العام.

وعبر رئيس المجلس التشريعي عن أمله أن تواصل حكومة الولاية إنجازاتها في إنفاذ المشروعات التنموية والخدمية والاهتمام بالزراعة والقطاعات الثقافية والشبابية.

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