وزير شئون رئاسة الجمهورية يعرب عن تقدير الحكومة للدعم الذي تقدمه ايطاليا للسودان

الخرطوم ،18-4-2018م (سونا) - أعرب وزير شئون رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل عن تقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه ايطاليا للسودان في مجالات التنمية والاستقرار وتطوير المجتمعات .

وبحث سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير الايطالي بالخرطوم فابريجيو فوباسا سبل تطوير التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

واكد السفير الايطالي بالخرطوم في تصريحات صحفية ازلية العلاقات بين البلدين مشيرا الي ان السودان من الدول التي تحظي باهتمام كبير لدى ايطاليا .

واكد سيادته ان السودان يحقق تطورا مستمرا في مجالات السلام الشامل والاستقرار والحرية مشيرا الى قدرة السودان علي تجاوز كافة المشاكل عبر الحوار الذي وصفه بانه مفتاح الحلول لكافة التحديات.

واضاف ان ايطاليا ستكون دائما بجانب السودان لتقديم الدعم المباشر للسودان وعبر الاتحاد الاوروبي لاقامة المشروعات التنموية التي تحقق استقرار المجتمعات ورفاهية شعب السودان.

وأبان الفريق صلاح الطيب عوض المفوض العام لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ان اللقاء تناول دعم ايطاليا للسودان عبر سفارتها وعبر الوكالة الايطالية للتعاون فيما يتعلق ببرامج الاستقرار وامن المجتمعات في ولايات النيل الازرق وشرق السودان والخرطوم خاصة التي تستهدف اللاجئين من دولة الجنوب ومناطق النزوح المتاثرة بالحرب .

واضاف ان وزير رئاسة الجمهورية دعا الي توقيع مذكرات تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية وطالب السفير بتشجيع الشركات الايطالية علي العمل في السودان لتحقيق الاستفادة من امكانات السودان وموارده الاقتصادية .

