مجلس الولايات يعقد جلسة مشتركة مع تشريعي شمال كردفان غداً بالأبيض

الابيض 18-4-2018م ( سونا ) - يعقد مجلس الولايات جلسة مشتركة مع مجلس ولاية شمال كردفان التشريعي يوم غد الخميس بمقر المجلس الجديد الذي تم افتتاحه على يد السيد رئيس الجمهورية موخرا ويتراس الجلسة د. عمرسليمان آدم رئيس مجلس الولايات بتشربف الاستاذ احمد التجاني نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التشريع بالمجلس الوطني ورؤساء اللجان بمجلس الولايات ورئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني ونواب الولاية بالمجلس الوطني وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والاهلية.

ويستمع المجلس في جلسته الاولي لخطاب حكومة الولاية للعام 2018 م كما يناقش المجلس خطط الوزارات للعام 2018 م وتقارير أدائها للعام 2017 م وخطة مفوضية الاستثمار وخطة ديوان المظالم والحسبة العامة للعام 2018 م وتقارير الاداء للعام 2017م .

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