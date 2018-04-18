بكري يستلم توصيات الملتقى الثالث لوزراء الإعلام بالولايات



بورتسودان 18 - 4 - 2018 م ( سونا ) - تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري

حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، اليوم، توصيات الملتقى الثالث لوزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات الذي استضافته ولاية البحر الأحمر ببورتسودان يومي السابع والثامن عشر من الشهر الحالي .

ووجه النائب الأول لدى مخاطبته الجلسة الختامية للملتقى بترجمة مقررات برنامج إصلاح الدولة إلى سياسات وخطط لتطوير قطاع الإعلام، وتوجيه الرسالة الإعلامية نحو تحسين معاش الناس، وتقديم رؤية علمية للإعلام في الدستور القادم للبلاد، مؤكداً مضي الدولة في مسيرة السلام والتنمية والإصلاح،

من جانبه أكد والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد، نجاح الملتقى في بلورة الخبرات واستخلاص التجارب التي تدعم قطاع الإعلام، داعيا إلى توسيع دائرة البث الإذاعي والتلفزيوني في المحليات الطرفية ومناطق التعدين بالولاية.

وفي ذات السياق أكد وزير الإعلام الاتحادي نائب رئيس مجلس الوزراء القومي د. أحمد بلال عثمان أهمية ولاية البحر الأحمر في خارطة السودان وخاصة الخارطة الإعلامية ، موضحاً أن الملتقى يعد تتويجا لاهتمام الدولة بالإعلام، مشيراً إلى حرص الوزارة على ترقية وتطوير هذا القطاع بالتركيز على الولايات الحدودية من أجل منع الاستلاب الفكري. وطمأن د . بلال المواطنين أن المخزون من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتى العام 2019م .

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