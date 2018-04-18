حسبو يرأس الاجتماع التحضيري للحملة القومية لمكافحة المخدرات

الخرطوم 18-4-2018م م(سونا) -رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع التحضيري للحملة القومية لمكافحة المخدرات بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة القومية لمكافحة المخدرات والجهات ذات الصلة.

ووجه نائب رئيس الجمهورية بالإعداد الجيد للحملة عبر التنسيق الكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية بكافة مستوياتها حتي تخرج الحملة بصورة طيبة وتتحقق أهدافها.

وقالت الفريق شرطة دكتور نور الهدي محمد الشفيع عضو اللجنة القومية لمكافحة المخدرات رئيسة الحملة في تصريحات صحفية ان الاجتماع وقف علي سير عمل اللجنة والجهود المبذولة لمكافحة انتشار المخدرات والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة خاصة وسائل النقل والمقر.

واكدت في تصريحات صحفية ان الاجتماع شدد علي ضرورة توفير مراكز معالجة الادمان بالصورة المطلوبة ووضع ضولبط صارمة علي توزيع الادوية خاصة التي بها نسبة من المخدرات مشيرة الي خطورة حبوب الترامدول التي تدخل البلاد عن طريق التهريب.

ولفتت نور الهدى إلى أهمية دور التربية والتعليم والاعلام والثقافة في تعزيز دور الحملة القومية لمكافحة المخدرات.





