حسبو يوجه بأهمية متابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر



الخرطوم 18-4-2018م ( سونا)- وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بجانب الشروع في وضع الاستراتيجية القومية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وعرضها على اللجنة العليا في الاجتماع القادم .

وشدد نائب رئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بهشام عثمان إبراهيم مساعد أول النائب العام النائب العام بالإنابة، شدد على اتخاذ الإجراءات الصارمة في مواجهة أي شخص يرفض تسليم السلاح للجان المشكلة وأن يكلف وكيل نيابة في كل ولاية لمتابعة سير الحملات لضمان المعاملة القانونية المناسة للأشخاص .

وأوضح مساعد أول النائب العام في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول المسائل المتعلقة بسير حملة جمع السلاح وقضايا اللجنة العليا الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بجانب نشر النيابات.

وقال مساعد أول النائب العام إن نائب رئيس الجمهورية وجه بنشر النيابات في ولايات السودان كافة وولايات دارفور بشكل خاص لضمان تسهيل حصول الناس على العدالة، وأن توفر النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكافة معينات العمل والمقار للنيابات.

ف ع

