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أخبار محلية - سياسية

الوطني يعلن إكمال ترتيباته لخوض المرحلة الثانية للحوار الوطني

التاريخ : 18-04-2018 - 05:19:00 مساءً
الخرطوم في 18/4/2018 أعلن حزب المؤتمر الوطني عن إكمال ترتيبات خوضه المرحلة الثانية للحوار الوطني، و كشف رئيس القطاع السياسي للحزب د. عبد الرحمن الخضر عن توقيع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني على جملة من القرارات، قضت بتكوين قرابة العشرين لجنة من قيادات الحزب للجلوس مع كافة الفاعلين على الساحتين الفكرية والسياسية من جماعات وأفراد بجانب القوى السياسية المشاركة في الحوار دون عزل إو إقصاء لأحد من أجل التوصل لاتفاق حول ما تبقى من قضايا، خاصة الدستور الدائم وقانوني الأحزاب والانتخابات.
من جانبه أكد الأمين السياسي للحزب د. عمر باسان في تصريحات عقب لقائه ورئيس القطاع السياسي د. عبد الرحمن الخضر بنائب رئيس الحزب د. فيصل حسن إبراهيم، أكد أن إعلان الحزب تشكيل هذا الكم من اللجان وتكليفاتها يأتي تأكيدا لجدية حزب المؤتمر الوطني في السعي من أجل الوصول لأرضية مشتركة حول قضايا الحوار الوطني وفي مقدمتها قضية الدستور .
وأشار باسان إلى أن اللجان المكونة ستباشر عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال إنها تهدف لمناقشة كافة القضايا التي تشغل الساحة السياسية للوصول لتفاهمات وأرضية مشتركة مع كافة القوى .
وأوضح باسان في هذا الصدد أن أمانته السياسية ستكون هي الجهة المعنية بمتابعة ما ستصل إليه هذه اللجان . وزاد ( نحن منفتحون على كافة القضايا والقوى السياسية وحريصون على الوصول إلى وفاق سياسي يعزز مسيرة الوفاق والسلام التي انتظمت البلاد لينعكس في تحقيق مصلحة البلاد في السلام والمزيد من الاستقرار السياسي ).
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