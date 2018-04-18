دكتور فيصل يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور

الخرطوم 8-4-2018 (سونا) اطلع دكتور فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني على مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور واستعدادات الحزب لمرحلة البناء الحزبي القادمة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوالي الولاية أنس عمر، بحضور د. عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني ود. عمر باسان الأمين السياسي .

وأكد الوالي في تصريحات عقب اللقاء استقرار الأوضاع بالولاية بصورة شاملة في كل المناحي ، وأشار إلى أنه أطلع د. فيصل على نتائج انعقاد مجلس شورى الولاية السابع بعد انعقاده على مستوى المحليات في أجواء من الوفاق الشامل ، مؤكدا أن انعقاد الشورى يمثل تأكيدا للاستقرار التنظيمي بولاية شرق دارفور .



