رئيس مجلس الولايات يؤكد أهمية سن التشريعات لتخفيف حدة الفقر



الخرطوم 18-4-2018 (سونا) أكد الدكتور عمر سليمان آدم رئيس مجلس الولايات أهمية سن التشريعات والقوانين التي تؤدي إلى تخفيف حدة الفقر والتنسيق المحكم بين الأجهزة الاتحادية والولائية.

وطالب خلال مخاطبته اليوم الورشة التي نظمتها لجنة التنمية والخدمات العامة والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الولايات بالتعاون مع وزارة التنمية والضمان الاجتماعي وبنك السودان المركزي حول مساهمة آليات الضمان الاجتماعي في تخفيف حدة الفقر بالولايات وكيفية الاستفادة من التمويل الأصغر، طالب المؤسسات الاتحادية بضرورة إنتاج السياسات وتفعيلها لأجل الحد من حدة الفقر ومراجعة القوانين لتكون ذات أثر فاعل في تقديم الخدمات.

وأكد السيد يوسف العوض رئيس لجنة التنمية والخدمات العامة والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الولايات إدراك ما تمر به البلاد من الوضع الاقتصادي والابتلاءات التي أرهقت القطاعات وزادت الرهق، لذلك نسعى لطرق الأبواب لإيجاد حلول، من خلال الجهد الصادق واستنباط وسائل فاعلة للعلاج عبر صناديق التكافل والبنوك بالتنسيق والتناغم والتكافل.

وتناولت الورشة عددا من الأوراق العلمية لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بالتركيز على الزراعة وتنمية الموارد البشرية والتعليم والصحة، المتعلقة بتوفير فرص عمل وتحريك التمويل الأصغر وتطوير المشروعات.

ف ع

