أهل القبلة بولاية الخرطوم يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج

الخرطوم 18-4-2018م (سونا) - احتفلت أمانة أهل القبلة بولاية الخرطوم بذكرى الإسراء والمعراج بالساحة الخضراء، تحت شعار (المسجد الأقصى المبارك يناديكم)، برعاية والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وحضور متميز من الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية والأحزاب و المنظمات والهيئات والشخصيات ذات الصلة.

وثمن الدكتور جابر إدريس عويشة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، تجمع أهل القبلة، داعياً لاستلهام العظات والعبر من ذكرى الإسراء والمعراج، معبرا عن دعمه لبرامج وأطروحات الجماعات والهيئات والطرق والشخصيات المنضوية تحت منظومة أهل القبلة، حاثاً على تعميمها لجميع أنحاء السودان في سبيل توحيد التوجه لله رب العالمين ومحاربة الشتات والفرقة وخدمة الأهل والأحباب في جميع أنحاء المعمورة .

وأضاف عويشة أن هذا الأمر ينبغي أن يمضي ويتواصل بمثل هذا اللقاءات ذات الأثر التي توحد بين أهل الدعوة من الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية لأن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم.

من جانبه أكد الشيخ عبد القادر محمد زين أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم أهمية مقاصد وأهداف وتوجه أهل القبلة واستغلال دوائرها ومنسوبيها، مرحبا بالمزيد من الأفكار من أجل التطوير والرقي في المشروع وتعميمه وشموليته لكل أهل السودان دون تدخل وفرض رأي على الآخر إلا بأعمال الشوري والتوجه إلى الله الواحد الأحد، مبيناً أن طرح أهل القبلة هو دعوة بالتي هي أحسن من أجل التوحد والتعاون ونبذ الخلاف، موضحاً أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مناسبة فيها عبرة ورسالة ودعوة من أجل المستقبل وصناعة الأجيال و تواصلها مواكبة و طموحا لإحقاق الحق والخير ودعوة لإعادة قراءة التاريخ والبحث في السيرة النبوية العطرة، مؤكدا أنها ليست مجرد أحداث إنما عبر نستفيد منها للحاضر والمستقبل .

وفي ذات الإطار قال د. عوض الله حسن المراقب العام للإخوان المسلمين "علينا أن نهتم جميعا بالاعتصام بحبل الله جميعا من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية وأن نعمل سويا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه"، مثمنا مجاهدات أهل فلسطين بصورة عامة وغزة على وجه الخصوص .

من جانبه دعا الشيخ قريب الله الصابونابي منسق الطرق الصوفية إلى التعاون المثمر بين الطرق الصوفية والتنسيق من أجل تحقيق الأهداف السامية النبيلة، وقال إن أهل الصوفية والسلفية يجمعهم التوحيد وكلمة لا إله إلا الله .

وعلى صعيد متصل رحب فضيلة الشيخ د. عباس الخضر أمين أهل القبلة بالحضور الجامع والمتميز والنوعي، معددا الأهداف النبيلة والاستراتيجية في تحقيق المقاصد الرسالية ومهام واختصاصات الهيكل التنظيمي التابعة له ودورها المتعاظم لوحدة أهل القبلة كافة.

