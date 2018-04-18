بكري يوجه وزارة الإعلام بترجمة مفردات الإصلاح في المجال الإعلامي إلي سياسات وخطط محددة بمواقيت معينة



بورتسودان 18 - 4 - 2018 م ( سونا ) - وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وزارة الإعلام بترجمة مفردات الإصلاح في المجال الإعلامي إلى سياسات وخطط محددة بمواقيت معينة .

وأكد لدى مخاطبته ختام فعاليات ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات ضرورة إيلاء التدريب أقصى درجات التفاعل وتقديم رؤية علمية لإحكام وضع الإعلام في الدستور القادم واستيعاب معالجة القصور الذي ظهر من خلال الممارسة، بجانب الانفتاح على الولايات وتقديم رؤية عاجلة حول القنوات الفضائية الولائية تضمن خروجها من المحلية إلى القومية و تكثيف الرؤى ليكون معاش الناس واقتصاد البلاد المحور الأحق بالتناول والتنويه .

وقال بكرى إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الملتقى والوفاء بكافة ما يتوافق عليه الإعلاميون فى قانون الصحافة ومقترحات دمج المؤسسات الصحفية أو إعادة الهيكلة متعهدا بأن تكون رئاسة الجمهورية أقوى مدافع عنه ودعا صالح إلى أهمية تخطي الحاجز النفسي في العمل الإعلامي والبعد عن التقليد والحرص على التجديد والمبادرة.

وتسلم النائب الأول التوصيات والتى من أبرزها المطالبة بأن تشكل رئاسة الجمهورية لجنة قانونية لإصدار أوامر تأسيس لهيئات الإذاعة والتلفزيون فى المركز والولايات وهيئة البث بجانب إصدار قانون إطار ينظم العمل الإعلامي بين المركز والولايات.

من جانبهم دعا المؤتمرون إلى مراجعة الهياكل الوظيفية وتوفير الدعم المالي والفني لوكالة السودان للأنباء وتمكين هيئة البث الإذاعي والتلفازي بإنشاء منصة رئيسية للبث الإذاعي والتلفازي، كما أكد المشاركون ضرورة التزام هيئات الإذاعة والتلفزيون الولائيات بسياسات المركز فيما يتعلق بأجرة الأقمار فضلا عن دعم وتقوية دور أكاديمية السودان لعلوم الاتصال التدريبي .

ف ع



