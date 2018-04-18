أريستيد يصل الفاشر ويعقد لقاءً مع مدعي محكمة جرائم دارفور‎

الفاشر 18ــ4 ــ 2018م (سونا) -وصل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونزوني، اليوم إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وذلك في إطار برنامج زيارته الحالية للبلاد التي بدأت في الرابع عشر من الشهر الجاري .

وعقد نونزوي فور وصوله لقاءً مع المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور الخاصة مولانا الفاتح طيفور بمقر المحكمة بالفاشر اطلع من خلاله على الجهود التي تقوم بها المحكمة من أجل تحقيق العدالة للضحايا بولايات دارفور الخمس.

و قدم المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور تقريرا وافيا للخبير حول طبيعة عمل المحكمة و ما ظلت تبذله من جهود من أجل القبض على مرتكبي الجرائم بدارفور والمحاكمات التي تمت لهم ، بجانب عمل المحكمة في جمع المعلومات حول الأحداث التي تجري في المجتمع .

وأكد طيفور أن كل الجرائم التي ترتكب في ولايات دارفور كانت تتم بصورة فردية، داعيا إلى ضرورة تعاون اليوناميد مع المحكمة في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم والأحداث التي تقع خاصة جرائم الاعتداءات الجنسية حتي تتمكن المحكمة من توفير الخدمات للضحايا أولا ومن ثم تحقيق العدالة لهم .

وامتدح الخبير المستقل لحقوق الإنسان الدور الذي يقوم به مكتب المدعي العام لجرائم دارفور تجاه حقوق الإنسان بدارفور.