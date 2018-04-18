غندور :نعمل على استكمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قبل نهاية هذا العام

الخرطوم 18-4-2018 (سونا) - أوضح البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية أن الوزارة تعمل على استكمال رفع الحظر عن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على أن يكتمل رفعه قبل نهاية هذا العام.

وأشار خلال بيانه اليوم أمام المجلس الوطني في جلسته برئاسة الأستاذ أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس ، اشار إلى أن علاقات السودان ببلاروسيا تتسارع وتتطور بصورة غير عادية، مشيراً إلى اتفاق رئيسي البلدين على فتح سفارات بين البلدين ، مضيفاً أن سفارة السودان في بلاروسيا تم فتحها وستقوم بلاروسيا بافتتاح سفارتها في السودان. وقال إن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في المجال الاقتصادي اضافة الى مجالات مختلفة.

وأكد غندور أن سياسة السودان تجاه إفريقيا سياسة استراتيجية ، وأوضح أن العلاقة مع روسيا في مرحلة الشراكة الاستراتيجية .

وأشار غندور إلى اختيار الجامعة العربية للسفير محمود حسن الأمين مديراً لمكتبها في بكين واختيار الاتحاد الإفريقي للسفير رحمة الله محمد عثمان مديراً لمكتبها في بكين، مضيفاً أن ذلك يؤكد اهتمام الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بالعلاقة بين السودان والصين والكفاءة العالية للقيادة السودانية.

وأبان أن خروج اليوناميد من السودان في مرحلته الثانية، ووصف زيارة السفراء غير المقيمين للبلاد التي تمت مؤخراً بأنها زيارة غير مسبوقة .

