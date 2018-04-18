اكتمال الاستعدادات لتكريم الفريق أول محمد عطا المولى بابوحمد

ابوحمد 18-4-2018م (سونا) - أكملت مناطق أبوحمد وفعالياتهم الرسمية والشعبية كافة الاستعدادات لتكريم ابن المنطقة الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق يوم السبت القادم برعاية اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني والي ولاية نهر النيل ومشاركة الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب.

وأكد والي ولاية نهر النيل عقب اجتماع اللجنة العليا للتكريم أن محمد عطا قامة من القامات الأمنية في المنطقتين العربية والإفريقية وتكريمه مستحق لما قدمه وظل يقدمه للسودان ووفائه المتصل لابوحمد وإنسانها.

وقال الأستاذ مبارك عباس علي نائب الدائره القومية (1) أبوحمد أن تكريم سعادة الفريق أول أمن مهندس محمد عطا يأتي إيمانا من أهل أبو حمد بالدور الكبير الذي قام به من أجل الوطن وإسهاماته الكبيرة في كافة المجالات .

وعلى ذات الصعيد أعلن معتمد أبو حمد الأستاذ عبد العال خرساني جاهزية المحلية لاستقبال الحدث التاريخي والذي يعبر عن أصاله إنسان أبوحمد، داعيا مواطني الولاية عامة وأبوحمد خاصة للمشاركة في فعاليات الاحتفال المتنوعة.

