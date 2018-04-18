ملتقى وزراء الإعلام والهيئات الولائية يختتم اعماله ويصدر توصياته

بورتسودان 18-4-2018م (سونا) - أكد الملتقى الثالث لوزراء الإعلام ومديري الهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون بالولايات ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2015 القاضي بأن تكون وكالة السودان للأنباء (سونا) مصدراً رئيساً للأخبار.

وقرر الملتقى في بيانه الختامي اليوم فى مجال السياسات الإعلامية تشكيل مجلس لتنسيق عمل هيئات الاذاعة والتلفزيون القومي والولائي برئاسة وزير الإعلام، بجانب تطوير وتحديث نشرات الأخبار عن طريق التدريب وجودة الأجهزة والمعدات التي تساعد على إنتاج البرامج الجادة والمنافسة بجانب اعتماد أكاديمية السودان لعلوم الاتصال والتدريب الإعلامي مركزا تدريبيا لهيئات الإذاعة والتلفزيون ومنحهم ميزات تفضيلية.

وفى مجال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني أكدت التوصيات ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل خدمات البث وتسهيل التعامل مع الشركات الموردة للأجهزة وقطع الغيار خاصة فيما يلي المعاملات المالية إضافة إلى أيلولة محطات الموجات المتوسطة للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، وتفعيل التعديلات الدستورية لسنة 2015 الخاصة بالاختصاصات التوجيهية حول وسائط الإعلام الالكتروني والبث الإذاعي والتلفزيوني وثقافة المحتوى.

ودعت التوصيات إلى توسيع منصة البث الفضائي القائمة بالتعاون مع (عربسات) وتجميع كافة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية فى باقات لتقليل نفقات إيجار السعات القمرية لتقديم خدمات التلفزيون المباشر للمنزل، وأن تكون لكل ولاية موجة خاصة بها تتيح لها إيصال صوتها مع الالتزام بعدم دخول الإذاعات الولائية على الموجة القومية للإذاعة وانضامها إلى البث القومي عن تقديم نشرات الأخبار والمناسبات القومية التي تحددها الهيئة القومية للإذعة والتلفزيون.

وأمنت التوصيات على تقديم رؤية استراتجية جديدة لاستيعاب المتغيرات المتوقعة في وسائط تقديم الخدمات الإذاعية والتلفزيونية مع العام ، وتعميم الخدمات الإذاعية للولايات على الموجة المتوسطة، اضافة إلى تحسين شروط خدمة العاملين لتوفير الرضاء الوظيفي وإزالة المخاطر البيئية عنهم .

وفي مجال الهياكل الوظيفية والمؤسسية أكدت ضرورة إصدار أوامر تأسيس لكل من الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات وذلك عبر الهيئة التشريعية القومية، بجانب إصدار قانون إطاري ينظم عمل هيئات الإذاعة والتلفزيون بالمركز والولايات .

ودعت التوصيات فى مجال الاعلام الالكتروني الى انشاء هيئة عامة للاعلام الالكتروني بما يمكن وزارة الاعلام من بناء قاعدة اعلام الكتروني تعبر عن الدولة ، بجانب تأهيل الكوادر الناشطة فى هذا المجال ، وتحقيق الانتشار الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم قضايا البلاد.

واكدت التوصيات اهمية تحديد وصف الناطق الرسمي بكل حكومة تحقيقا لتوحيد الخطاب الرسمي ومعالجة القصور حول تأخر وصول المعلومة الى وزراء الاعلام بالولاية ، بجانب تكوين اليه لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقي ، وتوجيه وزارة المالية للاسراع بسداد متأخرات الهيئات الاعلامية بالولايات .

