وزير الدولة بالخارجية يلتقي بالخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان

الخرطوم 18-4-2018 (سونا) -

استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبد الله ادريس، بمكتبه اليوم، ارستد ننونسي، الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان .

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين السودان ومجلس حقوق الإنسان في مجال تقديم دعم فني حقيقي ورفع القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد وزير الدولة التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما يليها من التزامات دولية وفقا لولاية الخبير المستقل تحت البند العاشر والقاضي بتوفير الدعم الفني ورفع القدرات، خاصة وأن سجل السودان في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالبلاد خلال الفترة الماضية قد شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة مع أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول الجوار.

كما حث السفير إدريس، الخبير المستقل على اتباع الموضوعية والحياد في تناوله لأوضاع حقوق الإنسان في السودان في تقريره القادم.

من جانبه أثنى ننونسي على تعاون الحكومة السودانية معه في تيسير سبل أداء مهمته، وأنه سيعمد إلى حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الفنية ورفع القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان في السودان. كما توافق الجانبان على بحث سبل إرسال بعثة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغرض مناقشة مرجعيات زيارة لفريق اممي لتقييم احتياجات السودان في مجال تقديم المساعدات الفنية ورفع القدرات.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الخبير المستقل هذا العام تأتي لمتابعة الجهود المبذولة في تنفيذ توصيات تقريره الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والتحضير لتقريره القادم والذي سيعرض أمام الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي ستعقد أواخر عام 2018، وفقا للبند الخاص بتقديم المساعدات التقنية ورفع القدرات.

