إطلاق جائزة زايد للاستدامة

أبوظبي19-4-2018م (ايتوس واير) - تم الإعلان امس عن تطوير جائزة زايد لطاقة المستقبل لتصبح "جائزة زايد للاستدامة"، وذلك في خطوة استراتيجية لتطوير أهداف الجائزة وتوسيع آفاق ومجالات تركيزها وتأثيرها الإيجابي الملموس.

وبعد مسيرة عشر سنوات حافلة بدعم المبادرات المبتكرة والجهود الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، أضافت الجائزة إلى فئاتها قطاعات لتعزيز تأثيرها على المستوى الإنساني من خلال توفير الدعم لمجموعة أكبر وأشمل وأكثر تنوعاً من المشاريع والحلول العملية لتحديات التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: " بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة، ساهمت جائزة زايد لطاقة المستقبل، التي تستلهم إرث ورؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، على مدى السنوات العشر الماضية في إحداث تأثير إيجابي في حياة 307 ملايين شخص من خلال تعزيز سبل الاستفادة من الطاقة والمياه النظيفة والتعليم والتدريب ونشر الوعي وغيرها".

وأضاف: "وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التوافق مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ستقوم الجائزة بتوسيع مجالات تركيزها بحيث لا تقتصر على الطاقة المتجددة، وإنما ستشمل مشاريع وابتكارات في مجال الاستدامة على مستوى العالم، وكذلك مبادرات التنمية البشرية. كما ستعزز الجائزة دعمها لجيل الشباب من خلال توسيع نطاق فئة المدارس الثانوية العالمية لتشمل مناطق جديدة حول العالم".



