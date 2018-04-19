المملكة العربية السعودية تحصل على 664 براءة اختراع في 2017

الرياض19-4-2018م ( ايتوس واير )- حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة 23 من أصل 92 دولة في عام 2017 من حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة وذلك بحسب تصنيف مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وكانت غالبية براءات الاختراع الممنوحة في المجال العلمي.

وأشارت "ستات نانو" التي تنشر في بداية كل عام تقريراً حول وضع العلوم النانوية والتكنولوجيا والابتكار في العام السابق، إلى أن المملكة العربية السعودية مُنحت 664 براءة اختراع العام الماضي مقارنة بـ517 براءة اختراع في عام 2016، و409 براءات اختراع في عام 2015. وبيّنت أن الرقم المحقق في المملكة العام الماضي كان أكبر من عدد براءات الاختراع المسجلة في الدول العربية مجتمعة لنفس الفترة.

وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في العام الجاري في المرتبة السابعة من بين أول 10 جامعات في العالم من حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة، وقال الدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير الجامعة التي تتخذ من مدينة الظهران مقراً لها في سياق تعليقه: "سجلت الجامعة 183 براءة اختراع في عام 2017، متخطية بذلك جامعة جونز هوبكينز، وهارفرد، ومعهد كاليفورنيا للتقنية".

كما حققت المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى مكانة لها في قائمة "أول عشر دول في مجال براءات اختراع التكنولوجيا النانوية في عام 2017"، وذلك بحسب تقرير "ستات نانو" الصادر الشهر الماضي. وعزا التقرير "السبب في ذلك إلى النمو بنسبة 128 في المائة في عدد طلبات براءات الاختراع المنشورة بمجال التكنولوجيا النانوية لهذا البلد عام 2017".

